Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş saldırısında şehit olan Polisin babasına haciz geldi /11 Aralık 2019 12:18

Beşiktaş saldırısında şehit olan Polisin babasına haciz geldi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babasının evine haciz konuldu.

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Baba Şaban Dalgılıç, saldırının ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 52 milyon liranın kayıp olmasına isyan etti. 

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Şaban Dalgılıç, polis memuru oğlunu 10 Aralık 2016 yılında bombalı terör saldırısında kaybedince psikolojik sorunlar yaşadı. Bu süreçte 9 ay boyunca çalışamayan Dalgılıç, hırdavat malzemeleri sattığı dükkânını borçlarından dolayı kapatmak zorunda kaldı. Daha sonra inşaat işçiliği yapmaya başlayan Dalgılıç, 20 Aralık 2017’de mesai sırasında iş kazası geçirerek yaralandı. Vücudunda 2 kırık tespit edilen Dalgılıç, 7 ay boyunca koltuk değneği yardımıyla yürüyebildi. Geçen zamanda kredi borçları biriken şehit babasının banka hesaplarına elektronik haciz konuldu. Şehit polisin büyüdüğü ailenin tek evine de banka tarafından icra yoluyla satış emri verildi. Dalgılıç, icra emrinin kaldırılması için valiliğe başvurdu, başvurusu reddedildi.

Dalgılıç, Vali Bey beni ayaküstü yarım dakika dinledikten sonra dilekçe yazmamı istedi. Dilekçeyi yazdım, 7 ay sonra ret cevabı geldi. Adıma tarla görünüyormuş. Sebep olarak onu yazmışlar. Alsınlar tarlayı borcuma saysınlar” dedi.
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