Beşiktaş saldırısının ardından toplanan paralar da kaybolmuş

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısının ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek vermek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 52 milyon TL tutarındaki bağışın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan, yeri ve yöneticilerinin yeri belli olmayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, söz konusu bağışın adresi ve yöneticileri belli olmayan vakfa aktarılmasının hukuksuzluk olduğuna işaret etti.





Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’daki terör saldırısında 38’i polis toplam 46 kişinin hayatını kaybetmişti. Katliamın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kampanyada 52 milyon TL tutarında bağış toplanmıştı.





Katliamda hayatını kaybeden ve Türkiye’yi yasa boğan genç tıp öğrencisi Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2 yıl sonra bağışların durumunu sordu. Bakanlığın Sinop Valiliği’ne verdiği yanıtta bağışın şehit yakınları ve gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılacağı anlaşıldı. Bakanlığın yanıtında “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın cevap vermesinin daha uygun olacağı” ifadeleri kullanıldı.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan kampanyada toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağışın değerlendirilmesi amacıyla 24 Aralık 2017 tarihinde kurulan vakfın adresi ve yöneticileri konusunda bugün pek çok tartışma bulunuyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 309 milyon TL’nin değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Ankara’daki kayıtlı adresinin boş olduğunu tespit etmiş, bu konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulunmuştu.





CHP’li Altay, AKP’nin yalnızca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini değil, Beşiktaş’taki terör saldırısı şehit ve gazilerini de mağdur ettiğini belirtti. Altay, aradan 3 yıl geçmesine karşın vatandaşların bağışlarının hak sahiplerine ulaştırılmadığını belirterek “Şimdi bu bağışlar hâlâ kurulamayan, sahte adresler açıklanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmak isteniyor. Bağışların bu vakfa aktarılması hukuksuzdur. Milletimiz bu bağışları, darbe girişiminde ve terör saldırısında zarar görenler için vermiştir” dedi. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden Akbaş’ın ailesine yalnızca 125 TL bağlandığını dile getiren Altay, “Bu ayıptır. Bağışların, doğrudan zarar görenler yerine, tüm şehit yakınları ve gaziler için kullanılması, AKP icadı hukuksuz bir yöntemdir” diye konuştu.