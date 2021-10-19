Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yine puansız /19 Ekim 2021 22:01

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yine puansız

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'a 4-1 mağlup oldu ve yine puan kazanamadı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G grubu üçüncü maçında Vodafone Park'ta Sporting Lisbon'u konuk etti. Grupta bu maç öncesi puanı bulunmayan Beşiktaş, 4-1'lik skorla bu maçı da kaybetmiş oldu.

Maçta ilk gol sesi 15.dakikada Sebastian Coates'ten geldi. Sağ taraftan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yapan Coates, Sporting'i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada sol kanatta kazanılan kornerde topun başına geçen Miralem Pjanic arkada direğe doğru ortaladı topa iyi yükselen Cyle Larin kafa vuruşunu yaparak durumu 1-1'e getirdi.

Beraberlikten sadece 3 dakika sonra 27.dakikada  sağ kanatta kazanılan kornerde Pedro Gonçalves topu ön direğe ortaladı, ön direkte Paulinho kafayla topu kale önüne çevirdi ve kale önünde müsait pozisyondaki Sebastian Coates topu ağlara gönderdi. Sporting tekrardan 2-1 öne geçmiş oldu.

41. dakikada kullanılan kornerde Sebastian Coates'in kafa vuruşunda Domagoj Vida'nın eline çarpan top sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Slavko Vincic penaltı noktasını gösterdi. Pablo Sarabia yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 

Orta sahada kazandıkları topla hızlı çıkan Sporting Lizbon, topu ceza sahası dışı sol çaprazında Paulinho'yla buluşturdu ve Paulinho mükemmel bir vuruş yaptı ve skoru 4-1'e getirdi. Bu aynı zamanda maçın skorunu da belirleyen gol oldu.

Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş, grupta hiç puan alamayarak 0 puanla sonunculukta kalmış oldu. Sporting ise ilk puanlarını alarak üçüncü sırada kaldı. Ayrıca Sporting Lizbon, Türkiye deplasmanında ilk kez kazanmış oldu.

Puan durumu



Beşiktaş grupta kalan son 3 maçında ise 3 Kasım'da Portekiz'de Sporting Lizbon'la, 24 Kasım'da İstanbul'da Ajax'la ve 7 Aralık'ta da Almanya'da Borussia Dortmund'la karşışalacak.
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