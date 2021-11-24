Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden sahadan yine puansız ayrıldı /24 Kasım 2021 23:02

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden sahadan yine puansız ayrıldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. mücadelesine çıkan Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti. Rakibi karşısında öne de geçen siyah beyazlılar üstünlüğünü koruyamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 5.hafta mücadelesinde evinde Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti.

Bu maça kadar henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, bu mücadeleden de 2-1 mağlup ayrıldı.

Maça rakibine göre daha etkili başlayan Beşiktaş bulduğu ataklar ile rakibini zorladı.19.dakikada Sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Ajax savunması topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular topla elle oynandığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR incelemesi sonrasında ise Mehmet Topal'ın aşırtmak istediği topla Mazraoui'nin elle oynadığı tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

Penaltı atışını Ghezzal kalecinin soluna doğru kullandı. Onana köşeyi doğru bilmesine rağmen bu topa dokunamadı ve top köşeden ağlara gitti.

Devre 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlansa da ikinci yarı da Ajax oyuna hükmetmeye başladı. 53.dakikada Gravenberch'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Tagliafico, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e çıkarttı. Haller de topu boş kaleye gönderip skoru eşitledi.

Sonrasında Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri başladı ancak oyun Ajax'ta kalmaya devam etti. 68.dakikada Tadic'in yerden penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Martinez, gelişine vuruşunu yaptı. Seken top Haller'in önüne düştü. Bomboş pozisyonda arka direkte topla buluşan Haller, topu ağlara gönderdi. Ajax bu golle 2-1 öne geçmiş oldu.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 tamamlandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta yine puanla tanışamazken Ajax 15 puanla liderliğini perçinledi. 

Beşiktaş, bir sonraki Avrupa maçını 7 Aralık'ta deplasmanda Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.

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