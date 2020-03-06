Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Sergen ile kazanmaya devam ediyor: 2-1 /06 Mart 2020 22:56

Beşiktaş Sergen ile kazanmaya devam ediyor: 2-1

Abdullah Avcı'dan sonra teknik direktörülük görevinde getirilen Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenmeyi başardı.

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Beşiktaş, kendi evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'nü Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü 90+3'te penaltıdan geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor maçına göre 25. hafta mücadelesine tek değişiklikle çıktı. Takımda sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü mücadelesine yedek başladı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Kevin-Prince Boateng ise ilk 11’de fırsat buldu.

Erkek şiddetiyle hayatını kaybedenler kadınlar anıldı

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya “Eşitsizliğe Karşı Defanstayız” yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise “Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız” paylaşımı yapıldı.

25 bine yakın taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısı, Burak Yılmaz’ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle kapandı. Siyah-beyazlılar 88. dakika Adem Ljajic’in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın 90+3’ün dakikasında Gençlerbirliği’nin kazandığı penaltıyı İlhan Parlak gole çevirdi ve maç 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

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