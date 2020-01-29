Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bildirdi

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkarıldı.







47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.





Kariyerine Beşiktaş'ta başladı





Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Yalçın daha sonra İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002’de Beşiktaş’a geri dönen Sergen Yalçın, 2006’ya kadar siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

Beşiktaş'ta iki dönem halinde toplam 10 sezon forma giyen Yalçın tam 7 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazanan Sergen Yalçın, 100. yıl elde edilen şampiyonlukta başrolü oynamıştı.