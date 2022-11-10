Beşiktaş-Serik Belediyespor maç sonucu: 3-1

Beşiktaş 2.Lig ekibi Serik Belediyespor'u Nathan Redmond, Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle 3-1 yendi ve üst tura çıktı. Antalya ekibinin tek golünü Harun Kavaklıdere attı. Süper Lig ’de haftayı 2-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da moraller bu sonuçla bozulmuştu. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in getirilmesi sonrasında yaşanan çıkışın kısa sürmesi sonrasında hayal kırıklığı yaşayan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'na yara sarmak için çıktı.





Beşiktaş, 4. Tur mücadelesinde Vodafone Park’ta TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'u misafir etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş 5'te Nathon Redmond'la öne geçti, 9'da Jackson Muleka'yla farkı ikiye çıkarttı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Siyah-Beyazlılar'da 34'te bir diğer yıldız Dele Alli sahneye çıktı ve ilk yarı 3-0 sona erdi.





Baskıyı azalttı, golü yedi





İkinci yarıda tempo düşüren Kartal rakip kaledeki baskısını azalttı. 66'da Serik Belediyespor'da Harun Kavaklıdere ağları sarssa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-1 tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş bir üst tura yükselirken, Antalya ekibi kupaya havlu attı.