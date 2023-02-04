Beşiktaş, Sivas'tan çıkamadı





BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR FIRSATI TEPTİ





ŞENOL GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli’yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Geçen hafta ilk 11’de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bacağında ağrı hissede Redmond’un da riske edilmek istenmediği için kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Hadziahmetovic, Saiss ve N’Koudou’yu ilk 11’de sahaya sürdü.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan’da kadroya giremedi. Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.







Süper Lig’de 6 maçtır yenilmeyen ve söz konusu maçlardan 5 galibiyet-1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olmaya çalışan Beşiktaş, küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Sivasspor’a 1-0 yenildi. Sivasspor, 3 yıl sonra kendi evinde Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başarırken, siyah beyazlılar zirve yolunda büyük bir avantajı değerlendiremedi.Ev sahibi Sivasspor, yeni transferi Samu Saiz’in 23. dakikadaki şık şutuyla golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golün asisti de bir diğer yeni transfer olan Caicedo’dan geldi. Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergileyen ve birçok gol fırsatı yakalayan Sivasspor, kaleci Mert Günok’u geçemeyince farkı artırmayı başaramadı.Maç boyunca hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı. Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçirdiği sakatlığın ardından 3,5 ay sonra Sivasspor maçıyla sahalara döndü. Maçın 90. dakikasında Cenk Tosun’un yerine giren Ghezzal de Beşiktaş’ın beraberlik golünü bulmasına yardımcı olamayınca Sivasspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.Beşiktaş’ın 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, siyah beyazlılar 39 puana ulaştı. Fenerbahçe ve Başakşehir’in puan kaybettiği haftara bu avantajı değerlendiremeyen Beşiktaş, dördüncü sırada kaldı. Sivasspor ise, 24 puana yükselerek küme düşme hattından bir nebze olsun uzaklaşmayı başardı. Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Ankaragücü’nü ağırlayacak. Sivasspor da, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.