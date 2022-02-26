Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş Sivas'tan üç puan ile döndü /26 Şubat 2022 21:01

Beşiktaş Sivas'tan üç puan ile döndü

Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti

SHABER3.COM

Üst sıralarla bağlantısını koparmak istemeyen ve haftalardır yenilmeyen Sivas deplasmanından da üç puan almayı başardı Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Batshuayi ile öne geçen siyah-beyazlılar, 26. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı.

İlk yarıda son sözü 43. dakikada Ghezzal söyledi ve Beşiktaş, devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Karaveli'nin öğrencileri, 73. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 86'da Fajr'ın penaltı golüyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ın puanı 44 oldu. Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş Sivas'tan üç puan ile döndü Sonraki Haber >>

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:49