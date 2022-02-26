Beşiktaş Sivas'tan üç puan ile döndü

Üst sıralarla bağlantısını koparmak istemeyen ve haftalardır yenilmeyen Sivas deplasmanından da üç puan almayı başardı Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Batshuayi ile öne geçen siyah-beyazlılar, 26. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı.

İlk yarıda son sözü 43. dakikada Ghezzal söyledi ve Beşiktaş, devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Karaveli'nin öğrencileri, 73. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 86'da Fajr'ın penaltı golüyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ın puanı 44 oldu. Sivasspor ise 34 puanda kaldı.