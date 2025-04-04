Beşiktaş şokta, Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde!

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'yi ağırladı.





Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kaybetti ve kupaya veda etti.





Göztepe'nin gollerini 38, 79. (penaltı) ve 81. dakikada Romulo kaydetti.





Beşiktaş'ın tek golü 30. dakikada Ernest Muçi'den geldi.





Tayyip Talha Sanuç, 36. dakikada kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.





GÖZTEPE'NİN RAKİBİ TRABZONSPOR OLDU

49 yıl sonra kupada yarı finale çıkan Göztepe, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.





MASUAKU 100. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Göztepe ile oynanan kupa maçında siyah-beyazlı formayı 100’üncü kez giydi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç, tecrübeli sol beke plaket verdi. 31 yaşındaki Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla 99 maçta 3 gol, 16 asist yaptı.