Beşiktaş Süper Lig Şampiyonu oldu

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.
Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.
Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.
Beşiktaş şampiyonluk sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: