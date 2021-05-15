Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Süper Lig Şampiyonu oldu /15 Mayıs 2021 23:07

Beşiktaş Süper Lig Şampiyonu oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu.

Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

Beşiktaş şampiyonluk sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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