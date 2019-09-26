Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş’ta Fikret Orman son kararını açıkladı /26 Eylül 2019 14:36

Beşiktaş’ta Fikret Orman son kararını açıkladı

Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü kongre kararı alındı! Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı henüz belli değil...

SHABER3.COM

Beşiktaş’ta, istifa kararı sonrasında siyah beyazlılarda yönetim kurulu ve başkan Fikret Orman Vodafone Park’ta bir araya geldi.

Yapılan toplantının ardından Fikret Orman istifasını rafa kaldırdı ve olağanüstü kongre kararı alındı. Beşiktaş’ta kongre 13 Ekim’de yapılacak, çoğunluk sağlanamazsa başkanlık seçimi 22 Ekim’e ertelenecek. Fikret Orman’ın yeniden başkan adayı olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

Beşiktaş'ta istifa kararı alan Başkan Fikret Orman, yönetimi olağanüstü toplantı için Beşiktaş Park'ta topladı. Saat 11.00 sularında stada gelen Başkan Orman'a destek gösterilerinde bulunmak için siyah-beyazlı taraftarlar da stat önünde toplanmıştı.

Orman’ı “Böyle ayrılık olmaz” ve “Başkan Beşiktaş’ı bırakma” pankartlarıyla karşılarken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

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