Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar verildi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Son olarak Giresunspor’a evidne 4-0 yenilen siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalınca, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Başarılı çalıştırıcı, Giresunspor maçından sonra yaptığı açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra karar vereceğini söylemişti.







Beşiktaş Kulübü’nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alındı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece kendisinin arkasındayız” ifadelerini kullandı.







Ligde oynadığı son 4 maçı da kaybeden Beşiktaş, 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 5 maçını da kaybeden ve 0 puanla son sırada kalan siyah beyazlılar, kötü bir dönemden geçiyor.