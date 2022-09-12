Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş taraftarı Emre Belözoğlu'nu protesto etti /12 Eylül 2022 22:57

Beşiktaş taraftarı Emre Belözoğlu'nu protesto etti

Beşiktaş'ın evinde Başakşehir'e yenildiği maç sırasında tribünlerden Emre Belözoğlu'na karşı protesto sesleri yükseldi.

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Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Başakşehir'e 1-0 kaybettiği Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Emre Belözoğlu, siyah beyazlı taraftarlarca protesto edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir mücadelesinde Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru, genç teknik için, "Yere yatsana, yere yatsana. Emre Belözoğlu, yere yatsana" tezahüratları yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında itirazlarının ardından Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
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