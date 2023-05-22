Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş taraftarından tribünde HÜDAPAR tepkisi: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz /22 Mayıs 2023 07:49

Beşiktaş taraftarından tribünde HÜDAPAR tepkisi: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarları, "Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.

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Beşiktaş taraftarından tribünde HÜDAPAR tepkisi: HABER MERKEZİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaştı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş’ta taraftarlar “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” tezahüratlarında bulundu.

Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.

Önceki gün ise Galatasaray’ın evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulunmuştu.
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