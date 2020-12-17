Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçında tam 4 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası'nın beşinci turundaki son maç İstanbul'da oynandı. Beşiktaş, 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti.





Siyah-Beyazlılar maça hızlı başladı. Henüz 10. dakikada Güven Yalçın ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına yine Güven geçti ama genç oyucnunun vuruşunda Tarsus İdman Yurdu kalecisi Anıl gole izin vermedi.





Beşiktaş'ta perdeyi açan gol ise 29. dakikada geldi. Savunma oyuncusu Rosier, kariyerinin ilk golünü Tarsus İdman Yurdu filelerine yolladı.





39. dakikada Cyle Larin farkı ikiye çıkaran golü attı ve mücadelenin ilk yarısı 2-0 sona erdi.





İlk yarıda penaltı kaçıran Güven, 56. dakikada fileleri havalandırarak hem kendisini affettirdi hem de takımını rahatlattı.





Konuk takım 80. dakikada Mertcan Çam'ın golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Bu gol Tarsus İdman Yurdu'nu biraz umutlandırsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş bir üst tura yükselen ekip oldu.