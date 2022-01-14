Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli tarih verdi /14 Ocak 2022 23:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli tarih verdi

Sezon içinde yaşanan sakatlık ve hastalıklar nedeniyle kadro sıkıntısının yaşandığı Beşiktaş'ın Tekdik Direktör Önder Karaveli'den eksik oyuncularla ilgili bir açıklama geldi.

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların tek golünü 67'de Batshuayi attı. Ligde 2 maç sonra kazanan Kartal puanını 32 yaptı.

Maçın ardından konuşan Önder Karaveli, "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu." diye konuştu.

Batshuayi'nin golüne sevinen Karaveli, "Batshuayi'nin golüyle kazanmamıza çok sevindim, ihtiyacı vardı. Tam bir takım galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

ATIBA VE ALEX NE ZAMAN DÖNECEK?

Önder Karaveli, Gaziantep FK maç kadrosuna yer almayan Atiba ve Alex Teixeira'nın durumu hakkında da konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero'nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek." dedi.
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