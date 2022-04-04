Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Trabzonspor maçının tekrarı için başvuru yapacak /04 Nisan 2022 20:34

Beşiktaş Trabzonspor maçının tekrarı için başvuru yapacak

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin karşılaşmanın tekrarı için başvuruda bulunacağı aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin yankıları sürüyor.

Karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddia edilirken, siyah beyazlı yönetimin karşılaşmanın tekrarı için başvuruda bulunacağı aktarıldı.

TEKRAR İSTENECEK İDDİASI

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçında ’kural hatası’ yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

Mücadelenin ikinci yarısında hakemin geri pas kararı verdiği pozisyonla alakalı olarak maçta kural hatası olduğunu belirten siyah-beyazlılar, bugün TFF’ye başvuruyu sunacak.

NE OLMUŞTU?

Maçın 47. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen’in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.
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