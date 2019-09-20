Beşiktaş uzatmada yıkıldı, Başakşehir farklı kaybetti

Beşiktaş deplasmanda 2-1 öne geçtiği Slovan Bratislava’ya uzatma bölümünde kalesinde gördüğü iki golle 4-2 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı savunma tel tel döküldü. Sporar tek başına Kartal’ı yıktı.





Avrupa Ligi K Grubu’nda yer alan Beşiktaş ilk maçını deplasmanda Slovakya’nın Slovan Bratislava takımı ile oynadı. Üç puan için gelen Beşiktaş, oyunun neredeyse büyük bölümünü rakip sahada oynamasına karşın rakibine 4-2 mağlup oldu. Sporar’ı durduramayan Kartal, 2-1 öne geçtiği maçı uzatma bölümünde yediği iki golle 4-2 kaybetti. Beşiktaş’ın gollerini Ljajic ve Bozhikov kendi kalesine attı. Ev sahibi Slovan Bratislava ise maçı Sporar’ın 2, Ljubicic ve Rharsalla’nın golleri ile kazandı.





BEŞİKTAŞ KALECİSİ KARİUS’TAN BÜYÜK HATA





Slovan Bratislava başlama düdüğünün ardından kendi yarı alanında kalıp Beşiktaş’ın üzerine gelmesini bekledi. Rakibin taktik anlayışı savunmada açık vermeyip hızlı hücumlarla golü bulmak şeklinde özetlenebilirdi. Siyah-Beyazlı ister istemez ileride oynamak zorunda kaldı. Maçın 14. dakikasında da hatalar zinciri Bratislava’ya üstünlüğü getirdi. Kaleci Greif’in uzun oynadığı topu Karius ceza sahası dışına çıkarak kafayla uzaklaştırmak istedi. Ancak top sekince Sporar’ın önünde kaldı. Golcü oyuncu boş kaleye topu göndermekte zorlanmayarak skoru 1-0 yaptı.





KARTAL’IN BASKISI GOLÜ GETİRDİ

Beşiktaş golden sonra beraberlik için savunmasını neredeyse orta alana kadar çıkardı. Slovan Bratislava’da tam kadro savunmada kaldı. Tempo arttıkça Beşiktaş’ın gole yaklaştığı görülüyordu. 28’de oluşan karambolde top Adem Ljajic’te kaldı. Rakibini oyundan düşüren Ljajic sonrasında yerde kaldı. Hakem direk penaltı noktasını gösterdi. 29’da atışı kullanan Ljajic skora 1-1’lik dengeyi getirdi.





NKOUDOU ZORLAYARAK GOLÜ BULDU





Beşiktaş’ın tek kale oynadığı mücadelede Bratislava’nın tek planı ileride topu Sporar ile buluşturmak üzerineydi. Birkaç atak dışında tamamen savunmaya gömülmüş olan Slovak ekibi ilk yarının son dakikasında Nkoudou çözdü. Topu kale Çizgisine doğru taşıyarak sert bir şekilde içeriye orta yapınca kaptan Bozhikov topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gol ilk yarının da sonucunu Beşiktaş lehine 2-1 olarak ilen etti.





BEŞİKTAŞ SPORAR’I YILDIZLAŞTIRDI





Ev sahibi takım ikinci yarıda biraz daha etkili olmaya çalıştı. İlk yarıdaki tamamen gömülü savunmadan çıkarak beraberlik için yüklendi. Beşiktaş yine bir büyük hata daha yaparak adeta Sporar’a golü attırdı. 58’de Siyah-Beyazlı savunmanın arkasına atılan topu Ruiz sektirince Sporar kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Çaprazdan sert bir vuruşla golcü oyuncu durumu 2-2’ye getirdi. Oyundan düşen Beşiktaş geri dönmekte zorlanmaya başladı. 63’te Bratislava, Rharsalla ile öne geçme fırsatını kullanamadı. Top direğin hemen yanından auta çıktı.





BRATİSLAVA UZATMALARDA FİŞİ ÇEKTİ





Maçın son yarım saatlik bölümünde Beşiktaş’ın özellikle savunmadaki aksamaları tamamen Bratislava’nın işine yaradı. Beşiktaş kalesine az gelmelerine rağmen etkili oldular. Siyah-Beyazlı takım oyunu ileride oynamasına rağmen bir türlü son noktayı koyamadı. Ev sahibi ekip, maç planına sadık kalmanın karşılığını uzatma bölümünde aldı. Yine basit savunma hatalarından Beşiktaş kalesinde iki gol gördü. 90+3’te Ljubicic kornerden gelen topu boş bir şekilde filelere göndererek skoru 3-2 yaptı. Hemen bir dakika sonrasında ise Rharsalla skoru 4-2’ye getiren golü attı. Beşiktaş üç puan için geldiği Bratislava’da adeta darmadağın oldu.





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