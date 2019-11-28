Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş UEFA'da bu sezon ilk kez kazandı /28 Kasım 2019 23:26

Beşiktaş UEFA'da bu sezon ilk kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, gurubundaki çıktığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, kendi sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı. 

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.

Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. De Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

73. dakikada Oğuzhan'dan aldığı topta rakip kaleye bekletmeden sert ve düzgün bir şut gönderen Umut Nayir direğe takıldı.

75. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Enzo Roco skora dengeyi getirdi.

85. dakikada Caner'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir rakip kaleci Dominik Greif'i geçemedi; bu pozisyonun hemen ardından Caner'in sol kanattan ortasına dokunan Güven'in vuruşunu bir kez daha Greif çıkardı.

90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Ljajic hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Beşiktaş gruptaki ilk puanlarını alarak son sırada kalırken, konuk ekip Slovan Bratislava ise 4 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.

PUAN DURUMU

???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş UEFA'da bu sezon ilk kez kazandı Sonraki Haber >>

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı'da konfetili rezalet!

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:20