Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapattı /24 Nisan 2021 23:25

Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapattı

Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray Süper Lig'in 37'inci haftasını 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlı ekip şampiyonluk yarışında bir adım daha atarken, Cim Bom aldığı galibiyetle zirve yarışından kopmadı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaş, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetlendirdi.
 
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 4. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Pedro Henrique, 6. dakikada skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, 13. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.

Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı üst üste 8. galibiyetini almayı başardı.

Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. 

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Mustafa Muhammed'in attığı golle 1-0 yendi ve şampiyonluk yarışına tutundu

Karşılaşma boyunca 3 kez topu direkten dönen Galatasaray, baskılı oynamasına rağmen uzun süre golü bulamadı. Galatasaray'ın aradığı golü, 64. dakikada oyuna dahil olan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, 77. dakikada attı. Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski, 59. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 galibiyeti olan Galatasaray, 69 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 2 maç sonra puan alan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapattı Sonraki Haber >>

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:05:57