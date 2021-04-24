Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapattı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaş, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetlendirdi.



Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.





Beşiktaş, 4. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Pedro Henrique, 6. dakikada skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, 13. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.





Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.





Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı üst üste 8. galibiyetini almayı başardı.





Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.





Beşiktaş, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.





Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Mustafa Muhammed'in attığı golle 1-0 yendi ve şampiyonluk yarışına tutundu





Karşılaşma boyunca 3 kez topu direkten dönen Galatasaray, baskılı oynamasına rağmen uzun süre golü bulamadı. Galatasaray'ın aradığı golü, 64. dakikada oyuna dahil olan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, 77. dakikada attı. Antalyaspor'da Alman yıldız Lukas Podolski, 59. dakikada gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 galibiyeti olan Galatasaray, 69 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 2 maç sonra puan alan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.







