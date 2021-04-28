Beşiktaş ve Galatasaray'dan zirve yarışında önemli adım

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16'da Georges Kevin N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.

Çaykur Rizespor'un golünü 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Damjan Djokovic attı. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Ghezzal yıldızlaştı.

N'Koudou bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Töre ise ligdeki 3. golünü attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 78'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray'dan 3 puanlık gol

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü.





Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.





Maçın sonlarına doğru rakibi karşısıda baskısını artıran ev sahibi Galatasaray, Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.





Kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-kırmızlı ekip, 3 puanı hanesine yazdı.





4 maçlık aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti ve zirve takibine devam etti. İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanda kaldı.





Bu arada Galatasaray’da Emre Akbaba, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.





Puan durumu







