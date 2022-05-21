Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş ve Konyaspor kapanışta puanları paylaştı! /21 Mayıs 2022 22:41

Beşiktaş ve Konyaspor kapanışta puanları paylaştı!

Süper Lig'de iddiası kalmayan Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı ve mücadele 1-1 bitti. İlhan Palut yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor, UEFA Konferans Ligi bileti aldı.

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Süper Lig'de son hafta maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Sezonu üçünc bitiren İttifak Holding Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. 

İttifak Holding Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi. 

Bu galibiyetle İttifak Holding Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor böyle UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde sezonun son maçında berabere kaldı ve 59 puanla ligi noktaladı.
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