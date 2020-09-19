Beşiktaş ve Trabzonspor'da puan kaybı

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.





Siyah-beyazlı ekip bu sonucun ardından yeni sezondaki ilk puan kaybını yaşarken, Fraport-TAV Antalyaspor ise Vodafone Park'ta üst üste çıktığı üçüncü maçta da kaybetmedi.





Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cyle Larin kaydetti.





Fraport-TAV Antalyaspor'a bir puanı getiren golü ise 85. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Antalyaspor'un Kocaliespor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçında golle tanışmış oldu.





Bu sonucun ardından iki takım da ikinci haftayı 3'er puanla tamamladı.





Beşiktaş ligin 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fraport-TAV Antalyaspor ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.





Trabzonspor da Denizli'de 2 puan bıraktı





Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizlispor'un konuğu olan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.





Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçında da puan kaybı yaşadı.





Düşük tempoda oynanan maçta iki takım da pozisyon üretme konusunda güçlük çekerken, Yukatel Denizlispor, 64. dakikada oyuna dahil olan Hadi Sacko'nun 68. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.





Bu sonucun ardından iki takım da ikinci haftayı 1'er puanla tamamladı.





Trabzonspor ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ise Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





Eddie Newton'dan 3'lü savunma tercihi





Bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Eddie Newton takımını sahaya 3-4-1-2 düzeninde sürerken, ilk 11'de Uğurcan, Edgar Le, Campi, Hüseyin, Serkan, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdurrahim, Abdülkadir Ömür, Afobe ve Nwakaeme'ye fırsat verdi.





Konuk ekipte maçın ikinci yarısında Atakan Gündüz ve Ahmet Canbaz da fırsat buldu.





Yeni transferlerden Afobe ve Baker ilk 11'de





Trabzonspor'un yeni transferlerinden Benik Afobe ile Lewis Baker maça ilk 11'de başlayarak bordo-mavili forma altındaki ilk maçına çıkmış oldu.





Flavio'nun kart cezası nedeniyle görev alamadığı maçta Stiven Plaza ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.





PUAN DURUMU



