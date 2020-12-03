Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Vodafone Park'ı seyircilerine 'açıyor' /03 Aralık 2020 22:06

Beşiktaş Vodafone Park'ı seyircilerine 'açıyor'

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçta pandemi sebebiyle maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarının led ekranlara yansıtılacağı açıklandı. Türkiye'de bir ilk olacak uygulamada ilk olarak hayatını kaybetmiş taraftarların fotoğraflarının gösterileceği belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü, saha kenarına kurdukları LED ekranlarda, pandemi sebebiyle maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını yayınlayacak. Yarın akşam Kasımpaşa maçında başlayacak uygulamada, ilk olarak hayatını kaybetmiş taraftarların fotoğrafları gösterilecek.

Beşiktaşlılar, daha sonra belirlenecek fiyat üzerinden iç saha karşılaşmalarında fotoğraflarını yayınlatıp görüntüsünü kaydedebilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Stattan Sorumlu Yönetici Hakan Daltaban, "Futbol taraftarlarla güzel. Futbol sadece bir oyun değil, anılarıyla, geçmişiyle ve camiaların kendisini temsiliyle çok büyük bir oyun. Taraftarlarımızı çok özledik, taraftarların da stadı çok özlediğini biliyoruz. Futbolun içinde anılar vardır. 10 sene, 20 sene önce oynanan maçlardaki hikayeler anlatılır ama maalesef bu sene keyifsiz bir hikayenin içindeyiz. Böyle olunca taraftarlara anı fırsatı sağlamak istedik. Kurulan platformlarda taraftarların fotoğraflarını paylaşarak hem takımın motivasyonunu artırmak hem de seyircisiz dönemde taraftarlara tarihi bir fırsat vermeyi sağlayacağız. Teknolojik olsa da taraftarları bu işin içine artık almak istiyoruz.

Bu işten elbette Beşiktaş’a fayda sağlamak gibi bir misyonumuz var ama bunu sadece taraftarlar Beşiktaş’a destek olsun anlamında değil, taraftarlara da anı kalması için amaçlıyoruz. Bunun cüzi bir fiyatı olacaktır. Bunun detaylarını resmi siteden açıklayacağız. Hazırlıklarımız tamam. Yarın pilot bir uygulama yapacağız ve taraftarlarımız ne satın alacağını bilsin diye, ebediyete intikal eden taraftarlarımızın, kurucularımızın, rahmetli başkanlarımızın spor şehitlerimizin fotoğraflarını döndürmek istiyoruz. Spor tarihinin en kötü günlerinden birisi yaşandı Bursaspor maçında, saldırıda şehit olan polislerimizin fotoğrafları yer alacak. Bu tamamen buradaki platformu taraftarın görmesi için yapılacak. Ev sahibi olarak oynayacağımız bir sonraki maç için bunun satışını yapacağız ve buradaki ekran görüntülerini taraftarlar indirebilecekler" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk uygulamaya geçiren biziz"

"Bu yalnızca bu sene olacak çünkü seyircili atmosferde bunu yapamayız" diyen Daltaban, "Elbette kulüp gelir sağlayacak ama taraftarı müşteri olarak görmektense onların ruhunu hissetmeyi tercih ediyorum. Yurt dışında örnekleri var. Türkiye’de ilk uygulamaya geçiren biziz. Kulüplerin rahatlıkla yapabileceği bir organizasyon ve yarınki maçta bunu test edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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