Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında tek gol vardı: Son puan durumu /01 Kasım 2020 22:14

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında tek gol vardı: Son puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor mücadelesinde tek gol vardı.

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Spor Toto Süper Lig'de, Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0'lık skorla yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
 
Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Siyah beyazlı ekip, 55. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.
Beşiktaş, böylece ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alırken, Yeni Malatyaspor'un da üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 

Maçın başından sonuna dek üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Cyle Larin kaydetti.

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