Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Teknik direktör Valérien Ismaël ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı.





Göğüs sponsoru olarak bu yıl kripto para markası 'Rain' ile anlaşan siyah beyazlıların, yeni sezonda 3 farklı forma ile sahada olacağı belirtildi.





Siyah-beyaz çubuklu klasik formanın yanı sıra beyaz ağırlıklı gölgeli çubuklu forma ve siyah ve gri tonların ağırlıkta olduğu farklı bir tasarım forma da taraftarların beğenisine sunuldu.





İşte Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda kullanacağı açıklanan o formalar:









