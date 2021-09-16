Beşiktaş yenildi ama ezilmedi

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Rakibinin yüksek tempoda top oynayacağını çok iyi bilerek sahaya çıkan Karakartallar, başabaş ve zevkli bir maç izletmeyi başardı. Alman ekibini yenmesi çok zor olsa da kolay bir rakip olmadığını gösteren Beşiktaş, maçın ilk yarısında baskın bir oyun sergiledi ancak gol yollarında istediğini yapamadı. Eğer ilk yarım saatteki mücadelesini ikinci yarıya da yansıtabilseydi rakibinin kalesinde daha fazla tehlike oluşturabilirdi. Yediği goller ise oyun disiplininden bir anlık olsa da kopmanın faturası oldu. Bir Alman takımı hatayı gördüğü noktadan gelir ve bulduğu pozisyonu neticelendirir. Bu ligin seviyesinde hatayı kimse affetmez, hele de Dortmund. Ancak iki golden sonra Beşiktaş motivasyonunu koruyarak sahada son dakikaya kadar mücadele edip Şampiyonlar Ligi’nde kolay rakip olmadığını da göstermiş oldu. Bu dahi kulüp adına önemli bir kazanç. Beşiktaş kapasitesi kadar elinden geleni ortaya koymaya çalıştı. Fazlasını beklemek pek doğru olmaz.







Dortmund savunmada kendini geliştiriyor





Dortmund teknik heyetinin, takımları için Almanya’daki spor otoritelerinin dile getirdigi savunmaya yönelik eleştirileri dikkate aldığını gördük. Savunma hattında işi sıkı tutan Dortmund, Beşiktaş’ın bu konudaki planlarını boşa çıkarmış oldu. İstanbul’da savunma konusunda iyi bir sınav veren Dortmund’un çalıştığı ev ödevi, bakalım Bundesliga’da işe yarayacak mı göreceğiz. Eğer dün geceki taktiğini geliştirir ve oturtursa bu yıl Dortmund’u çok konuşuruz.