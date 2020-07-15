Beşiktaş yıldız isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya’nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre, 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir” denildi.







Korona virüsü (Covid-19) salgını öncesinde futbolcuya tüm ödemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre’ye pandemi öncesinde tüm ödemelerin eksiksiz yapılmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”