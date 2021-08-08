Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yıldız ismi açıkladı: İstanbul'a geliyor /08 Ağustos 2021 21:17

Beşiktaş yıldız ismi açıkladı: İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceği açıklandı.

SHABER3.COM

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceğini açıkladı. Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek. 

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü(yarın) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Teixeira'nın sözleşme detayları belli oldu

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.
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