"Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor" iddiası

Beşiktaş, Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
beIN SPORTS'un haberine göre transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, savunmasını Montero ile güçlendirdi.
İstanbul ekibinin, İspanyol stoperin kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın Montero transferini önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor.
1.85m boyundaki Montero, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Deportivo’da 31 maça çıktı.