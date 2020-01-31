Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yıldız ismi renklerine bağladı /31 Ocak 2020 20:57

Beşiktaş yıldız ismi renklerine bağladı

Tranfserin kapanmasına saatler kala Beşiktaş'ın Fiorentina'da forma giyen Gana Milli Takımı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. Kevin-Prince Boateng, Almanya Milli Takımı formasını seçen ağabeyi Jerome ile 2010 Dünya Kupası'nda rakip olmuştu.

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Beşiktaş, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala, Fiorentina’da forma giyen Gana Milli Takımı futbolcusu Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
 
Orta saha ve forvet hattında görev yapabilen 32 yaşındaki Kevin-Prince Boateng, Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkıp 685 dakika sahada kaldı, 1 gol attı. Kariyerinde ilk A Takımı Almanya’nın Herha Berlin takımı olan Boateng, sırasıyla Tottenham, Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını giydi.

DÜNYA KUPASINDA KARDEŞİYLE RAKİP OLDULAR

Kevin-Prince Boateng Gana Milli Takımı’nda kardeşi Jerome Boateng ise Almanya Milli Takımı’nda forma giymişlerdi. 2010 Dünya Futbol Şampiyonası’nda dünya futbol tarihine rakip kardeşler olarak geçtiler.

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Gana milli futbolcusu, İbrahim Tatlıses’in ‘Bitanem’ şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.” Transfer haberiyle birlikte bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bu arada kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Kara Kartal, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayınca bu sayı 14’e çıktı. Boateng’e yer açabilmek için 18 yaşındaki Hasic, Ümraniyespor’a yarım sezon için kiralık olarak yollandı.
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