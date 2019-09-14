Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yine kayıp! /14 Eylül 2019 22:20

Beşiktaş yine kayıp!

Süper Lig'de 4'üncü haftanın ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayan Gazişehir Gaziantep sahadan 3-2 galip ayrıldı. Gazişehir 7 puana yükselirken, Beşiktaş 4 puanda kaldı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'in konuğu oldu. Lige yeni çıkan Gaziantep temsilcisi mücadeleyi 3-2 kazandı. 


Domagoj Vida'nın 6. dakikada penaltı yaptırıp kırmızı kart görmesi siyah-beyazlıların dengesini bozdu. 

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ UMUT NAYİR VE ATİBA'DAN GELDİ

Maçta Vida, Eleny ve Koyade direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın gollerini 83. dakikada Umut Nayir, 85'te Atiba kaydetti. 

Ev sahibi ekip 8. dakikada Twumasi, 58'de Güray ve 79'da Chibsah'ın golleriyle sonuca gitti. 

Gazişehir 7 puana yükselirken, Beşiktaş 4 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki maçını evinde Başakşehir ile oynayacak.

STADYUM: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Pappy Djilobodji, Güray Vural (Furkan Soyalp dk. 81 ) Tetteh, Diarra (Raman dk. 59 ), Twumasi (Muhammed Demir dk. 77 ), Kayode

YEDEKLER: Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem, Pawlowski

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Atiba dk. 66 ), Adem Ljajic,  N'Koudou, Diaby (Boyd dk. 66 ), Güven Yalçın (Umut Nayir dk. 82 )

YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GOLLER: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KARTLAR: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş yine kayıp! Sonraki Haber >>

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:18:58