Beşiktaş yine kayıp!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'in konuğu oldu. Lige yeni çıkan Gaziantep temsilcisi mücadeleyi 3-2 kazandı.
Domagoj Vida'nın 6. dakikada penaltı yaptırıp kırmızı kart görmesi siyah-beyazlıların dengesini bozdu.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ UMUT NAYİR VE ATİBA'DAN GELDİ
Maçta Vida, Eleny ve Koyade direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın gollerini 83. dakikada Umut Nayir, 85'te Atiba kaydetti.
Ev sahibi ekip 8. dakikada Twumasi, 58'de Güray ve 79'da Chibsah'ın golleriyle sonuca gitti.
Gazişehir 7 puana yükselirken, Beşiktaş 4 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki maçını evinde Başakşehir ile oynayacak.
STADYUM: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Pappy Djilobodji, Güray Vural (Furkan Soyalp dk. 81 ) Tetteh, Diarra (Raman dk. 59 ), Twumasi (Muhammed Demir dk. 77 ), Kayode
YEDEKLER: Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem, Pawlowski
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Atiba dk. 66 ), Adem Ljajic, N'Koudou, Diaby (Boyd dk. 66 ), Güven Yalçın (Umut Nayir dk. 82 )
YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GOLLER: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)
KIRMIZI KARTLAR: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)