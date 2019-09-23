Beşiktaş yine kazanamadı: İşte son puan durumu

Beşiktaş, son maçına göre Başakşehir karşısında kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.





Siyah-Beyazlılar sahaya Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Nkoudou, Diaby, Burak 11'ile çıktı.





Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.





Konuk ekip Medipol Başakşehir ise Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli 11'ile sahada yer aldı.







ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI





Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı. Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.





Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da etkili atakları olmasına karşın ilk 45 dakikalık bölüm 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.





Başakşehir ikinci yarının hemen başında 54. dakikada Crivelli'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.





Beşiktaş 67. dakikada Caner Erkin, 76. dakikada ise Adem Ljajic ile beraberlik golüne çok yaklaştı.





BERABERLİK GOLÜ PENALTIDAN GELDİ





Siyah-Beyazlılar 81. dakikada Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ceza sahasında Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.





Maçın hakemi Suat Arslanboğa VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verirken topun başına geçen Burak Yılmaz 1-1'lik eşitliği sağladı.





Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ekipler sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.





5'İNCİ HAFTA SONUNDA SÜPER LİG'DE PUAN TABLOSU:







