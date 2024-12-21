Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş yine kazanamadı! Son 8 maçta 1 galibiyet /21 Aralık 2024 22:33

Beşiktaş yine kazanamadı! Son 8 maçta 1 galibiyet

Süper Lig’de zirve yarışından çok erken kopan Beşiktaş bir türlü toparlanamıyor… Sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar bir kez daha taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş baskılı olan taraftı… Üst üste ataklarla galibiyet golünü kovalayan siyah beyazlılar aradığı golü bulamadı ve mücadele ilk 7 dakikada atılan gollerle 1-1 sona erdi. Son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan siyah beyazlılar bu maçtan da istediği sonucu alamadı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş 26 puana, Alanya ise 18 puana yükseldi.

TRİBÜNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Beşiktaş'ta taraftarları, karşılaşmaya ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar oluştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş yine kazanamadı! Son 8 maçta 1 galibiyet Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:39