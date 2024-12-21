Beşiktaş yine kazanamadı! Son 8 maçta 1 galibiyet





SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET





TRİBÜNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş baskılı olan taraftı… Üst üste ataklarla galibiyet golünü kovalayan siyah beyazlılar aradığı golü bulamadı ve mücadele ilk 7 dakikada atılan gollerle 1-1 sona erdi. Son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan siyah beyazlılar bu maçtan da istediği sonucu alamadı ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş 26 puana, Alanya ise 18 puana yükseldi.Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Beşiktaş'ta taraftarları, karşılaşmaya ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar oluştu.