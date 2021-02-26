Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçında 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile puanını eşitledi.





Maç boyunca rakibe oyununu kabul ettiren siyah-beyazlılar, 3 puana ulaşarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor ise Dolmabahçe'den puan çıkaramadı. Konuk ekip, ilk yarıdaki birkaç kontratak haricinde rakip kalede çok fazla etkili olamadı.





Siyah-beyazlılar, 22. dakikada Cyle Larin'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaydetti gol ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 38'de Vincent Aboubakar ile farkı ikiye çıkardı. İkinci golden 1 dakika sonra ise sahneye Adem Ljajic çıktı ve yıldız oyuncu takımını 3-0 öne geçirdi.





Siyah-beyazlıların bu sezon gol yükünü taşıyan Vincent Aboubakar, bu karşılaşmada da 1 gol 1 asistle oynayarak galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu, Denizlispor filelerini havalandırarak ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.





Denizlispor'u yenerek 3 puana uzanan Beşiktaş, puanını 54'e yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 21 puanda kaldı.





Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında hafta içi fikstüründe Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Hafta içi ligi bay geçecek olan Yukatel Denizlispor da önümüzdeki hafta sonu Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.





Puan durumu









