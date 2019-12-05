Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat kazandı

Beşiktaş evinde Erzincanspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Beşiktaş tur için büyük avantaj yakaladı. Genç oyuncuların performansı dikkat çekti.





Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Erzincanspor’u 3-0 yenerek rövanş için avantajı yakaladı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini 25. dakikada Tyler Boyd, 45. dakikada Erdoğan Kaya ve 84. dakikada Umut Nayir attı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00’da Erzincan’da oynanacak.





BOYD’UN GOLÜ KİLİDİ AÇTI





Maçın 25. dakikasında Beşiktaş Boyd’un golü ile öne geçti. Ceza sahası içine yapılan ortada seken topu kafayla kaleye gönderen Tylor Boyd’un vuruşunu kaleci çıkarmayı başardı. Ancak topu içeriden çıkarınca hakem golü verdi. Bu golle Siyah-Beyazlı takım 1-0 öne geçti.





UZATMALAR OYNANIRKEN GOL GELDİ





Karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümlerini oynanırken kullanılan köşe vuruşunda gol geldi. Ön direğe doğru koşu yapan 18 yaşındaki Erdoğan Kaya kafa ile topu kalecinin uzanamayacağı noktaya göndererek skoru 2-0’a taşıdı. Siyah-Beyazlı takım bu golle biraz daha rahatladı ve devreye bu moralle girdi.





UMUT NAYİR ATMAYA DEVAM EDİYOR







Erzincanspor bir pozisyon dışında varlık gösteremezken Beşiktaş, bir çok net pozisyonları da kullanamadı. Mücadelenin 84. dakikasında golcü oyuncu Umut Nayir sahneye çıktı. Savunmanın arasına atılan topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden Umut kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 3-0’a getirdi. Bu gol maçında sonucunu belirledi.





ABDULLAH AVCI ROTASYONA, GİTTİ 9 OYUNCU DİNLENDİ





Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti.





İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny’yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Güven Yalçın’a forma verdi.





595 GÜN SONRA KUPA MAÇINDA







Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. 2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş’in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti. Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.





KADIN TARAFTARLARA JEST





Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.