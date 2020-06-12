Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a bir destek de Cem Yılmaz'dan geldi /12 Haziran 2020 22:59

Beşiktaş'a bir destek de Cem Yılmaz'dan geldi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlattığı "Bırakmam Beşiktaşım Seni'' kampanyasına Cem Yılmaz'dan da destek geldi. Söz konusu kampanyaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak destek vermişti.

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Fenerbahçe taraftarı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, bugün yaptığı basın toplantısıyla 300 milyon TL gelir hedefleyerek başlattığı "Bırakmam Beşiktaşım Seni'' adlı yardım kampanyasına, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da destek geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de uygulamaya geçirdiği 'Fener Ol' kampanyasında yer alan Yılmaz, sosyal medya hesabından "Sevgili Beşiktaşlılar ben bir Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım. Beşiktaş candır" şeklinde bir paylaşım yaparak siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.

Yılmaz'ın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.
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