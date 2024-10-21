Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.



Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı.



Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.