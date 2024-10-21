Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! /21 Ekim 2024 20:47

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
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