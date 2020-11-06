Beşiktaş'a Gaziantep şoku: Maçta 4 gol vardı

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu 55. dakikada kırmızı kart gördü.





Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip müsabakadan Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan siyah-beyazlı takımın tek sayısını Cyle Larin kaydetti.





Beşiktaş'ın ilk 11'i Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar oldu. Cezasında indirime gidildiği için bu maçta kadroya alınan Josef de Souza ise ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu. Welinton 17. dakikada sakatlanarak yerini Montero'ya bıraktı.





Gaziantep FK ise sahaya Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko ve Muhammet ile çıktı.





Bu sezon 3. yenilgisini alan Beşiktaş, 10 puanda kaldı. Gaziantep FK'nın puanı ise 11 oldu.





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