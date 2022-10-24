Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a Hatay'da soğuk duş /24 Ekim 2022 22:09

Beşiktaş'a Hatay'da soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Hatayspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı devirdi.

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Sezona Valérien Ismaël ile başlayan Beşiktaş'ta son dönemde alınan başarısız sonuçlara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz hafta kendi evinde son şampiyon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Hatay deplasmanında da eli boş olarak dönüyor.

Mücadelenin henüz 1. dakikasında Weghorst ile 1-0 öne geçen siyah beyazlılar bu skoru koruyamadı.

İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde tamamlarken, 50. dakikada Ze Luis ile beraberliği yakalayan Atakaş Hatayspor, 90. dakikada ise Kaan Kanak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadelede 3 puanı alan ekip Atakaş Hatayspor oldu.

Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 10'a çıkartırken, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.



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