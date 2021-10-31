Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a iki isimden olumsuz haber /31 Ekim 2021 16:16

Beşiktaş'a iki isimden olumsuz haber

Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak. Sağ alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Valentin Rosier de, Sporting maçında yok

SHABER3.COM

Beşiktaş’ın Süper Lig 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin N’Koudou formasına kavuşuyor. 

Yaklaşık 7 hafta süren tedavisi tamamlanan Fransız oyuncu takımla antrenmanlara başladı. N’Koudou, Sporting maçı kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Michy Batshuayi ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Tedavisine başlanan Belçikalı oyuncu Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Sağ alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Valentin Rosier de, Sporting maçında yok. Fransız oyuncu Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'a iki isimden olumsuz haber Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:26