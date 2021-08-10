Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz golcü /10 Ağustos 2021 09:25

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz golcü

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı.

SHABER3.COM

İleri uç  için Luuk de Jong ve Diego Costa ile görüşen Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı takımın, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti. Palace ile 20 maça çıkan Belçikalı forvet 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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