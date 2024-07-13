Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a şok: Maç iptal edildi /13 Temmuz 2024 21:47

Beşiktaş'a şok: Maç iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Slvoenya'da sürdüren Beşiktaş'ın bugün Dinamo Zagreb ile oynamayı planladıkları hazırlık maçı dolu yağışı nedeniyle iptal edildi.

SHABER3.COM

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş'ın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

Lendava Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala başlayan yağmur ve şiddetli dolu yağışı sonrasında maçın oynanmamasına karar verildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan siyah beyazlı kulüp, şu açıklamayı yaptı:

"GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir."
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