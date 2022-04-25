Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a Vodafone Park'ta Kasımpaşa şoku /25 Nisan 2022 22:45

Beşiktaş'a Vodafone Park'ta Kasımpaşa şoku

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

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Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile çıkış arayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Gol perdesini açan Muleka Kasımpaşa'yı 28. dakikada 1-0 öne geçrirken, 45+1'de Ouanes farkı ikiye çıakrtan golü kaydetti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın 82. dakikasında bir gol daha kaydeden Muleka takımını 3-0 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Kasımpaşa'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 47'ye çıkartırken, Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

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