Beşiktaş'a Vodafone Park'ta Kasımpaşa şoku

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile çıkış arayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.
Gol perdesini açan Muleka Kasımpaşa'yı 28. dakikada 1-0 öne geçrirken, 45+1'de Ouanes farkı ikiye çıakrtan golü kaydetti.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Maçın 82. dakikasında bir gol daha kaydeden Muleka takımını 3-0 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Kasımpaşa'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 47'ye çıkartırken, Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.
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