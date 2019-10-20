Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a yeni başkan /20 Ekim 2019 20:58

Beşiktaş'a yeni başkan

İşadamı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Kulübü'nün 34'üncü başkanı olarak seçildi. Çebi koltuğu selefi Fikret Orman'dan 4,4 milyar TL borçla devralıyor.

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Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda 8 bin 644 oy kullanıldığı açıklandı. 

Toplam sekiz sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1.797 oya ulaşırken, diğer adaylar Serdal Adalı 1.267, Hürser Tekinoktay 175 oy aldı. 

Bu sonuca göre Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü'nün 34'üncü başkanı olarak seçildi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı selefi Fikret Orman'dan 4,4 milyar Türk Lirası borçla devralacak. 

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.

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