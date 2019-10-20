Beşiktaş'a yeni başkan

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda 8 bin 644 oy kullanıldığı açıklandı.





Toplam sekiz sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1.797 oya ulaşırken, diğer adaylar Serdal Adalı 1.267, Hürser Tekinoktay 175 oy aldı.





Bu sonuca göre Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü'nün 34'üncü başkanı olarak seçildi.





Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı selefi Fikret Orman'dan 4,4 milyar Türk Lirası borçla devralacak.





AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ







Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay







Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.



