Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta iki fire: Dortmund maçında yoklar /12 Eylül 2021 17:17

Beşiktaş'ta iki fire: Dortmund maçında yoklar

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan iki ismin Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacağı açıklandı.

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Yeni Malatyaspor maçında sakatlan Vida ve Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. İki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecekler.

Dünkü maçta sakatlanıp oyundan çıkan bir diğer isim olan Kevin N'Koudou'nun durumunun ciddi olmadığı ve hafta içinde oynanacak Devler Ligi karşılaşmasında takımla birlikte olacağı öğrenildi.

Beşiktaş sakatlıklarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig ’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.

Vida ile Teixeira’nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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