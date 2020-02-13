Beşiktaş'dan TFF'ye sorular: Böyle paylaşıldı...

Beşiktaş Kulübü, İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren maçla y ilgili soruların sorulduğu bir video paylaştı.





'Cevaplanması gereken sorular var' başlığıyla paylaştığı videoya Türkiye Futbol Federasyonu'nu da etiketleyen kulüp, maçı yöneten hakem Hüseyin Göçek'in, maçtan sonra yaptığı açıklamaları yalanladı.





Videoda, TFF'nin kulübe gönderdiği yazıda Göçek'in yaptığı "Göztepeli oyuncunun topa dokunduğu ve hakim olduğu anda oyunu durdurdum" sözlerinin yer aldığı belirtilerek, hakemin top havadayken düdük çaldığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.





Videoda, "TFF'ye ve MHK'ya soruyoruz: Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Bu beyan üzerine pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?" soruları soruldu.





Ne olmuştu?





Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.