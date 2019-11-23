Beşiktaş'ı Burak Yılmaz kurtardı

Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor'un 3. dakikada Milosevic ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, 72. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla döndü. Siyah-Beyazlı ekip son 4 maçından da galip ayrıldı.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI





3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.





Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.





21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.





22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





Burak Yılmaz (soldan 2'nci) Beşiktaş'a Konya deplasmanında altın değerinde 3 puanı kazandıran golün sevincini taraftarları ile böyle paylaştı.





BURAK YILMAZ KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI







57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.





72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi





81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.





Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye





HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay





KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Ferhat Öztorun (Dk. 76 Daci), Jevtovic (Dk. 72 Hadziahmetovic), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic





BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 84 Oğuzhan Özyakup), Diaby (Dk. 59 N'Koudou), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 88 Umut Nayir)





GOL: Dk. 72 Burak Yılmaz (Beşiktaş)





SARI KARTLAR: Dk. 46 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Jonsson, Dk. 90 3 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 53 Elneny (Beşiktaş)