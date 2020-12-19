Beşiktaş'ın borcu 3,4 milyar TL

Beşiktaş Kulübü, 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle video-konferans vasıtası ile yapıldı.





Vodafone Park'ta basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.





Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı.





Buna göre Beşiktaş'ın net borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası'na yükseldi.